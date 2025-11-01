В Черкасской области в результате атаки повреждены частные дома

Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть последствия для инфраструктуры.

В Золотоношском районе взрывной волной и обломками повреждены по меньшей мере семь частных домовладений: дома и хозяйственные постройки.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды". ПВО обезвредило 206 дронов.