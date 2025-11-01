На Черкащині внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки

Фото: ОВА

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Однак є наслідки для інфраструктури.

У Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджені щонайменше сім приватних домоволодінь: будинки та господарські споруди.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада РФ атакувала Україну 223 ударними БпЛАтипу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди". ППО знешкодила 206 дронів.