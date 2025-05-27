Помогала "трудоустроиться" для получения бронирования: на Черниговщине будут судить сотрудницу ТЦК

фото: из открытых источников

В суд направлен обвинительный акт в отношении работницы ТЦК и СП в Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В августе 2024 года главная специалистка одного из ТЦК в области договорилась с работницей частной фирмы, чтобы незаконно "забронировать" двух мужчин призывного возраста. Для этого их фиктивно трудоустроили на предприятие – водителем и трактористом. Мужчины не выполняли никакой работы, но получили бронирование как работники, якобы задействованные в выполнении мобилизационного задания.

Фигурантке грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 тысяч долларов.