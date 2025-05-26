В Черкасской области разыскивают причастных к надругательству над могилой военного

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По факту надругательства над могилой военнослужащего в Черкасском районе возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В субботу, 24 мая, в полицию обратилась жительница села Боровица с сообщением о том, что на сельском кладбище с могилы украинского защитника украли деревянный флагшток и повредили флаг Украины

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины.

Полиция обращается к гражданам, владеющим любой информацией, которая может помочь следствию, с просьбой обращаться в Черкасское райуправление полиции или звонить по номеру 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине 32-летняя женщина намеренно крушила надгробные плиты и кресты на местном кладбище. Она повредила 32 надгробия и 14 крестов.