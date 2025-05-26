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26 травня 2025, 14:11

На Черкащині розшукують причетних до наруги над могилою військового

26 травня 2025, 14:11
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фото: поліція
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За фактом наруги над могилою військовослужбовця у Черкаському районі відкрита кримінальна справа

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В суботу, 24 травня, до поліції звернулася жителька села Боровиця із повідомленням про те, що на сільському кладовищі з могили українського захисника викрали дерев'яний флагшток та пошкодили прапор України

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України.

Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти слідству, з проханням звертатися до Черкаського райуправління поліції або телефонувати за номером 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині 32-річна жінка навмисно трощила надгробні плити та хрести на місцевому цвинтарі. Вона пошкодила 32 надгробків та 14 хрестів.

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