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01 мая 2025, 00:49

Силой затолкал в авто: в Киевской области мужчина пытался угнать 6-летнюю девочку

01 мая 2025, 00:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Происшествие случилось в селе Бышев Фастовского района. Мужчина пытался похитить 6-летнего ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Девочка находилась на улице возле частного дома, когда к ней подъехал автомобиль. Из машины вышел неизвестный мужчина и пытался похитить ребенка, насильно затолкав в салон. Однако девочка не растерялась – открыла дверь и убежала, после этого злоумышленник уехал в неизвестном направлении.

Личность злоумышленника установлена, продолжаются оперативные меры по его задержанию.

Кроме того отмечается, что руководством Главного управления полиции Киевщины назначено служебное расследование по данному факту для отдельной оценки действиям правоохранителей.

По факту попытки похищения ребенка открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины). Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе осудили таксиста, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю пассажирку. Ему назначили 5 лет тюрьмы.

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