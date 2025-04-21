На Черкащині внаслідок атаки БпЛА пошкоджений об'єкт інфраструктури

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Вранці 21 квітня росіяни атакували Черкаську область безпілотниками. В регіоні працювали сили ППО, є пошкодження інфраструктури

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

У межах території області ППО знищила вісім російських БпЛА. Внаслідок російської атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Наразі триває обстеження території.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня російська армія запустила по Україні три ракети та 96 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 42 ворожі дрони, ще 47 — локаційно втрачені.