Россия атаковала Николаев неизвестными ракетами, - ОВА

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Сегодня утром россияне ударили по Николаеву ракетами неустановленного типа

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших и повреждений в Николаеве нет. Сейчас другие детали вражеского ракетного удара неизвестны.

Напомним, в понедельник утром, 21 апреля, в Черном море был замечен российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр".