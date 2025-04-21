Россия атаковала Николаев неизвестными ракетами, - ОВА
Сегодня утром россияне ударили по Николаеву ракетами неустановленного типа
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается", - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших и повреждений в Николаеве нет. Сейчас другие детали вражеского ракетного удара неизвестны.
Напомним, в понедельник утром, 21 апреля, в Черном море был замечен российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр".
В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"Все новости »
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