21:28  18 апреля
В Киеве подростки избили военного
15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
20:52  18 апреля
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2025, 23:05

В Черкасской области задержан мужчина, который "торговал" бронированием от мобилизации

18 апреля 2025, 23:05
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Черкассах объявили о подозрении мужчине, который продавал военнообязанному возможность получить бронирование от мобилизации. Свою услугу он оценил в 10 тысяч долларов США

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении жителю Черкасс за незаконную переправку лиц через государственную границу. По данным правоохранителей, он обещал мужчине помочь с трудоустройством в агрофирму, чтобы тот мог получить бронирование от мобилизации и уехать за границу.

Свою "услугу" организатор схемы оценил в 10 тысяч долларов. Его задержали как раз, когда он получал деньги.

Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Буковине спасли мужчину из Днепра, который шесть дней бродил по горам. Он хотел попасть в Румынию, однако не смог преодолеть 60 километров через Черногорский хребет. Впоследствии пограничники нашли "незаконного путешественника" и отвезли его в подразделение, оказали медицинскую помощь и накормили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации прокуратура задержание
На Волыни поляка осудили на 5 лет за то, что он пытался вывезти уклониста за границу
18 апреля 2025, 22:40
ГБР разоблачило офицера Минобороны в незаконном бронировании мужчин от мобилизации
18 апреля 2025, 16:12
В Киеве адвоката разоблачили на схеме заработка на уклонистах
18 апреля 2025, 15:51
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Удар россиян по Никополю: в прокуратуре начали расследование и рассказали о последствиях
18 апреля 2025, 23:25
На Пасхальные праздники в Украине будут дежурить более 6 тысяч спасателей
18 апреля 2025, 22:59
На Волыни поляка осудили на 5 лет за то, что он пытался вывезти уклониста за границу
18 апреля 2025, 22:40
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы: что известно
18 апреля 2025, 22:22
"Мы просто умоем руки": Трамп заявил, что США могут прекратить мирные переговоры по РФ и Украине
18 апреля 2025, 21:50
В Киеве подростки избили военного
18 апреля 2025, 21:28
На Днепропетровщине судили мужчину, убившего знакомого
18 апреля 2025, 20:55
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
18 апреля 2025, 20:52
Украина ввела новые санкции против россиян: от певцов до ракетостроителей
18 апреля 2025, 20:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »