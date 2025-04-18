Фото: прокуратура

В Черкассах объявили о подозрении мужчине, который продавал военнообязанному возможность получить бронирование от мобилизации. Свою услугу он оценил в 10 тысяч долларов США

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении жителю Черкасс за незаконную переправку лиц через государственную границу. По данным правоохранителей, он обещал мужчине помочь с трудоустройством в агрофирму, чтобы тот мог получить бронирование от мобилизации и уехать за границу.

Свою "услугу" организатор схемы оценил в 10 тысяч долларов. Его задержали как раз, когда он получал деньги.

Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Буковине спасли мужчину из Днепра, который шесть дней бродил по горам. Он хотел попасть в Румынию, однако не смог преодолеть 60 километров через Черногорский хребет. Впоследствии пограничники нашли "незаконного путешественника" и отвезли его в подразделение, оказали медицинскую помощь и накормили.