Фото: СБУ

Житель Харьковщины задержан по подозрению в убийстве. Известно, что он был пьян, когда убил свою односельчанку

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители задержали жителя Харьковской области, зарезавшего знакомую. Известно, что он в пьяном виде пришел в гости к 74-летней односельчанке. Там он рассказывал женщине о своих проблемах и просил угостить его алкоголем. Когда она отказала – он решил убить ее и обворовать.

Мужчина схватил нож и нанес им более 10 ударов по телу пожилой знакомой. Потерпевшая упала и начала стекать кровью. После этого он взял пояс от халата, обхватил им шею женщины и потащил ее в кухню. От полученных телесных повреждений и сильного кровотечения потерпевшая скончалась на месте.

Когда женщина уже была мертва – он украл старенькие телефоны и 600 гривен. Мужчина сел на велосипед и поехал в направлении Днепропетровской области. Однако там его оперативно задержали правоохранители.

Напомним, ранее житель Киевщины приговорен к пожизненному за убийство 10-летней девочки.