В Черкасской области мужчина может попасть в тюрьму из-за сожженного авто
В Черкассах задержали мужчину, который сжег чужой автомобиль. Он сделал это возле одного из местных магазинов
Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.
Сам инцидент произошел в феврале 2025 года. 49-летний мужчина находился возле одного из черкасских супермаркетов. Там он вылил горючее вещество на капот припаркованного рядом автомобиля марки "Ford Mondeo". Он поджег авто и скрылся с места событий.
На следующий день стражи порядка задержали его и отправили под стражу. Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее на Житомирщине мужчина на глазах у бывшей сжег ее авто. Сообщалось, что в тот день мужчина пришел ко двору женщины. Они начали ссориться, после чего он сжег ее Volkswagen Touareg на ее глазах.