Фото: прокуратура

В Черкассах задержали мужчину, который сжег чужой автомобиль. Он сделал это возле одного из местных магазинов

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в феврале 2025 года. 49-летний мужчина находился возле одного из черкасских супермаркетов. Там он вылил горючее вещество на капот припаркованного рядом автомобиля марки "Ford Mondeo". Он поджег авто и скрылся с места событий.

На следующий день стражи порядка задержали его и отправили под стражу. Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Житомирщине мужчина на глазах у бывшей сжег ее авто. Сообщалось, что в тот день мужчина пришел ко двору женщины. Они начали ссориться, после чего он сжег ее Volkswagen Touareg на ее глазах.