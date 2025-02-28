11:35  28 февраля
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
13:40  28 февраля
На границе с Молдовой обнаружили древний каменный топор, которому несколько тысяч лет
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 21:32

В Черкасской области мужчина может попасть в тюрьму из-за сожженного авто

28 февраля 2025, 21:32
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Черкассах задержали мужчину, который сжег чужой автомобиль. Он сделал это возле одного из местных магазинов

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в феврале 2025 года. 49-летний мужчина находился возле одного из черкасских супермаркетов. Там он вылил горючее вещество на капот припаркованного рядом автомобиля марки "Ford Mondeo". Он поджег авто и скрылся с места событий.

На следующий день стражи порядка задержали его и отправили под стражу. Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Житомирщине мужчина на глазах у бывшей сжег ее авто. Сообщалось, что в тот день мужчина пришел ко двору женщины. Они начали ссориться, после чего он сжег ее Volkswagen Touareg на ее глазах.

прокуратура задержание поджигатели
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
РФ атаковала Николаев дронами
28 февраля 2025, 21:45
16-летний школьник планировал теракт по заказу ФСБ
28 февраля 2025, 21:37
Полная ссора Трампа и Зеленского: что не поделили лидеры в Белом Доме
28 февраля 2025, 20:51
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на 8-9 марта
28 февраля 2025, 20:47
"Президент Зеленский не готов к миру": Трамп сделал заявление после переговоров, Зеленский досрочно покинул Белый дом
28 февраля 2025, 20:32
Россияне снова обстреляли Херсон из артиллерии
28 февраля 2025, 20:12
Внезапно умер народный депутат Украины
28 февраля 2025, 19:53
"Я знаю, что вы не выиграете: Трамп и Зеленский поссорились еще до переговоров
28 февраля 2025, 19:35
Россияне ранили троих человек в Днепропетровской области
28 февраля 2025, 19:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »