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28 лютого 2025, 21:32

На Черкащині чоловік може потрапити у в'язницю через спалене авто

28 лютого 2025, 21:32
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Фото: прокуратура
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У Черкасах затримали чоловіка, який спалив чужу автівку. Він зробив це біля одного з місцевих магазинів

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався в лютому 2025 року. 49-річний чоловік знаходився біля одного з черкаських супермаркетів. Там він вилив займисту речовину на капот припаркованого поруч автомобіля марки "Ford Mondeo". Він підпалив авто та втік з місця подій.

Наступного дня правоохоронці затримали його та відправили під варту. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше на Житомирщині чоловік на очах у колишньої спалив її авто. Повідомлялося, що того дня чоловік прийшов до подвір'я жінки. Вони почали сваритися, після чого він спалив її Volkswagen Touareg на її очах.

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