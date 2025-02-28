Фото: прокуратура

У Черкасах затримали чоловіка, який спалив чужу автівку. Він зробив це біля одного з місцевих магазинів

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався в лютому 2025 року. 49-річний чоловік знаходився біля одного з черкаських супермаркетів. Там він вилив займисту речовину на капот припаркованого поруч автомобіля марки "Ford Mondeo". Він підпалив авто та втік з місця подій.

Наступного дня правоохоронці затримали його та відправили під варту. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше на Житомирщині чоловік на очах у колишньої спалив її авто. Повідомлялося, що того дня чоловік прийшов до подвір'я жінки. Вони почали сваритися, після чого він спалив її Volkswagen Touareg на її очах.