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В суде вынесли приговор жителю Харьковщины, убившему двух мужчин. Известно, что это произошло во время застолья

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Самая трагедия произошла осенью 2023 года. Во время "вечеринки" между собравшимися произошла ссора. Тогда обвиняемый схватил деревянную палку и стал избивать ею одного из своих оппонентов по голове и туловищу. Потерпевший пытался скрыться в другой комнате, но злоумышленник стянул его за ноги на пол, продолжая бить кулаками и посудой, после чего взял в руки нож и нанес им не менее семи ударов по туловищу своей жертвы.

Убийца не остановился на этом. Он пошел в другую комнату и стал избивать хозяина дома – сначала палкой, а потом и ножом. Впоследствии он вернулся в первую комнату и воткнул другому человеку в правый глаз нож.

Обеим жертвам было чуть больше 40 лет. Мужчины скончались на месте от полученных травм. 44-летнего убийцу суд признал виновным. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, жителя Днепропетровщины отправляют за решетку за убийство 4-летней дочери. По данным следствия, 38-летний мужчина систематически избивал ребенка. Осенью 2021 года он ударил ребенка ремнем и руками по голове и туловищу. От полученных травм девочка скончалась.