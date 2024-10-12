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12 октября 2024, 08:22

В Черкасской области двое чиновников ТЦК за взятки помогали мужчинам избежать мобилизации

12 октября 2024, 08:22
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фото: прокуратура
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Сообщено о подозрении начальнику и главному специалисту отделов одного из РТЦК и СП в Черкасской области по факту вымогательства и получения взяток

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигуранты, действуя в сговоре, обещали заявителю постановку на военный учет без фактического прохождения военно-врачебной комиссии и выдачу военно-учетного документа. За это получили хабар – 1500 долларов и 4000 грн.

Правоохранители задержали начальника структурного подразделения после передачи последней части оговоренной суммы в размере 500 долларов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, ранее на Полтавщине разоблачили сотрудника ГСЧС, организовавшего "бизнес" на уклонистах.

Черкасская область военкомат взятка уклонисты
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