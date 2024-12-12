фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Преступление произошло 8 декабря. Поврежденную могилу обнаружил брат погибшего бойца.

Правоохранители разыскали вандала – им оказался 30-летний местный житель. Мужчина признался, что находясь пьяным, он пришел к могиле своего товарища и сорвал его фото с креста и выбросил статуэтку ангела.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Отмечается, что мужчина ранее попадал в поле зрения полиции, а сейчас в суде находятся на рассмотрении материалы уголовного производства, в котором его обвиняют в нанесении травм средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ворожбе в Сумской области женщина повредила 27 памятников на городском кладбище. За совершенное ее ждет уголовная ответственность.