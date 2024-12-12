В Винницкой области повредили могилу военного: вандала разыскали
Полиция задержала мужчину, повредившего могилу военного на кладбище в Винницком районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Преступление произошло 8 декабря. Поврежденную могилу обнаружил брат погибшего бойца.
Правоохранители разыскали вандала – им оказался 30-летний местный житель. Мужчина признался, что находясь пьяным, он пришел к могиле своего товарища и сорвал его фото с креста и выбросил статуэтку ангела.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Отмечается, что мужчина ранее попадал в поле зрения полиции, а сейчас в суде находятся на рассмотрении материалы уголовного производства, в котором его обвиняют в нанесении травм средней тяжести.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ворожбе в Сумской области женщина повредила 27 памятников на городском кладбище. За совершенное ее ждет уголовная ответственность.