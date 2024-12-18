фото: полиция

Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Движение ограничат 19 декабря с 09:00 до 17:00.

В полиции отметили, что объезд будет осуществляться через Арковый мост острова Хортица (ул. Величара – ул. Сечи – ул. Антона Незолы (Таганская)), а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Киеве открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта.