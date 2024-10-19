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Ночью 19 октября возле Одессы, на Старолюстдорфской дороге, было найдено тело известного бизнесмена Геннадия Бейбутяна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналистку Ирину Гриб и местные телеграм-каналы.

Мужчину застрелили рядом с собственным автомобилем Tesla, припаркованным на обочине.

Известно, что Бейбутян владел бизнесом по продажам и обслуживанию автомобилей, а также возглавлял дачный кооператив "Лагуна".

Следователи рассматривают несколько версий, включая заказное убийство и конфликт на дороге. На месте преступления работают правоохранители, ведется сбор доказательств.

"В Одессе застрелили главу общественного формирования "Подразделение содействия правоохранительным органам” (в народе их называют "титушки”) – Геннадия Бейбутяна. Это то самое формирование, которое патрулирует город совместно с полицией во время комендантского часа и вместе с ТЦК бусифицирует людей на улицах", – говорится в сообщении местного телеграм-канала.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанному за убийство мужчины на АЗС в столице грозит пожизненное заключение.