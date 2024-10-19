Под Одессой застрелили известного бизнесмена Геннадия Бейбутяна
Ночью 19 октября возле Одессы, на Старолюстдорфской дороге, было найдено тело известного бизнесмена Геннадия Бейбутяна
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналистку Ирину Гриб и местные телеграм-каналы.
Мужчину застрелили рядом с собственным автомобилем Tesla, припаркованным на обочине.
Известно, что Бейбутян владел бизнесом по продажам и обслуживанию автомобилей, а также возглавлял дачный кооператив "Лагуна".
Следователи рассматривают несколько версий, включая заказное убийство и конфликт на дороге. На месте преступления работают правоохранители, ведется сбор доказательств.
"В Одессе застрелили главу общественного формирования "Подразделение содействия правоохранительным органам” (в народе их называют "титушки”) – Геннадия Бейбутяна. Это то самое формирование, которое патрулирует город совместно с полицией во время комендантского часа и вместе с ТЦК бусифицирует людей на улицах", – говорится в сообщении местного телеграм-канала.
Напомним, ранее сообщалось, что задержанному за убийство мужчины на АЗС в столице грозит пожизненное заключение.