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22 сентября 2021, 13:19 52

В Черкассах на улице произошла стрельба, ранен человек

22 сентября 2021, 13:19 52
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Фото из открытых источников
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В среду, 22 сентября, на улице Байды Вишневецкого произошла стрельба

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

В результате был ранен один мужчина, он доставлен в Третью городскую больницу. Сейчас патрульные обеспечивают охрану прилегающей территории.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, сегодня произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира - его автомобиль обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии. Это также подтвердила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Украина обстрел Черкассы Черкасская область покушение

 
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