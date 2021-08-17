В Черкассах в пьяном ДТП погибла девушка, семь человек - пострадали

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В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла девушка, а еще семь человек - травмированы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона, пишет RegioNews.

Авария произошла на улице Гагарина. 37-летний водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево.

"В аварии погибла молодая девушка. Ее данные выясняют следователи, потому что потерпевшая не имела при себе документов", - говорится в сообщении полиции.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали еще одну девушку. Также 38-летнего мужчины, двух людей 2001 и 2002 годов рождения, 29-летнюю женщину и 19-летнюю девушку с травмами различной степени тяжести.

При осмотре у водителя обнаружили 0,7 промилле алкоголя. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне на Франковщине в ДТП попала пожарная машина, в результате чего пострадали шесть человек.

На прошлой неделе на Прикарпатье иностранные туристы попали в ДТП - пострадал ребенок.