На Сумщине арендатора Ахтырской ТЭЦ подозревают в присвоении 40 миллионов

Из-за значительных долгов предприятия жителям районного центра может грозить отключение горячей воды

Из-за значительных долгов предприятия жителям районного центра может грозить отключение горячей воды

Фото: СБУ

В Сумской области работники Службы безопасности Украины задокументировали незаконный вывод в тень доходов арендованной ТЭЦ, организованный менеджментом Киевской коммерческой структуры. По данным следствия, коммерсанты присвоили более 40 млн грн единого поставщика тепла в Ахтырке.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ведомстве отмечают, что в 2019-2020 годах руководство частной фирмы для присвоения средств ТЭЦ искусственно накапливало долговые обязательства.

Менеджмент заключил ряд заведомо экономически невыгодных и мнимых сделок с аффилированными коммерческими структурами. Дельцы подписывали большинство договоров без соответствующих согласований с контролирующими органами", - сообщили оперативники.

По данным СБУ, подозреваемые выводили деньги из активов арендованного предприятия, одновременно повышая тариф по теплоснабжению для населения. Сейчас проверяется информация о вероятной цели коммерсантов довести ТЭЦ до банкротства, чтобы избежать расчетов через задолженность перед госструктурами.

Имеющаяся в настоящее время задолженность предприятия составляет свыше 60 млн грн. Это грозит отключением ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям районного центра", - предупредили в ведомстве.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области работники Службы безопасности Украины обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, на котором незаконно изготавливалось контрафактное горючее.