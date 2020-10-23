В Одесской области во двор кандидата на должность главы ОТГ бросили "коктейли Молотова"

Делом уже занимается полиция

Делом уже занимается полиция

Фото: Сайт Нацполіції

Полиция расследует инцидент, произошедший в селе Троицкое Беляевского района Одесской области: в ночь на 23 октября кандидату на пост главы одной из объединенных территориальных общин (ОТГ) на двор забросили две бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщил Беляевский отдел полиции в Одесской области, информирует RegioNews.

Отмечается, что к правоохранителям с такой информацией обратился сам кандидат. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях в Одесской области редакцию издания атаковали "коктейлем Молотова".