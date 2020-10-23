В Одесской области во двор кандидата на должность главы ОТГ бросили "коктейли Молотова"
Делом уже занимается полиция
Делом уже занимается полиция
Полиция расследует инцидент, произошедший в селе Троицкое Беляевского района Одесской области: в ночь на 23 октября кандидату на пост главы одной из объединенных территориальных общин (ОТГ) на двор забросили две бутылки с зажигательной смесью.
Об этом сообщил Беляевский отдел полиции в Одесской области, информирует RegioNews.
Отмечается, что к правоохранителям с такой информацией обратился сам кандидат. В результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.
По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на днях в Одесской области редакцию издания атаковали "коктейлем Молотова".
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