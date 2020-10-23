Данилов рассказал о подготовке СНБО к кибератакам на местных выборах

В СНБО готовы к любым провокациям

В СНБО готовы к любым провокациям

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Совет Нацбезопасности и обороны сделал все возможное, чтобы подготовиться к вероятным кибератакам в день выборов 25 октября.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в рамках работы Киевского форума по безопасности, информирует RegioNews.

"Мы сегодня делаем все от нас зависящее. При аппарате Совета нацбезопасности работает Национальный координационный центр по кибербезопасности, и то, что зависит от нас, мы сделали все. Конечно, мы ожидаем определенных процедур, но мы начеку", - сказал он.

Отвечая на вопрос, разработан ли алгоритм действий на случай массированной кибератаки, которая может существенно повлиять на работу госорганов в день выборов, секретарь СНБО заверил: "У нас есть сценарий на любой случай жизни".

Напомним, в СНБО прогнозируют сложный процесс подсчета голосов на местных выборах.