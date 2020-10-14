В Черкассах разлилось 100 тысяч тонн азотного удобрения

Это привело к загрязнению прилегающей территории в радиусе километра

Это привело к загрязнению прилегающей территории в радиусе километра

Фото: Нацполиция Черкасской области

В Черкассах из-за разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тысяч кубометров жидких азотных удобрений, произошла утечка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области, пишет RegioNews.

По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тысяч тонн смеси", - говорится в сообщении.

Предприятие с целью ликвидации утечки было перегрузило жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, и засыпало пятна землей.

По указанному факту следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ.