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В Черкассах разлилось 100 тысяч тонн азотного удобрения
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14 октября 2020, 17:12 15

В Черкассах разлилось 100 тысяч тонн азотного удобрения

14 октября 2020, 17:12 15
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Это привело к загрязнению прилегающей территории в радиусе километра
Это привело к загрязнению прилегающей территории в радиусе километра
Фото: Нацполиция Черкасской области
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В Черкассах из-за разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тысяч кубометров жидких азотных удобрений, произошла утечка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области, пишет RegioNews.

По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тысяч тонн смеси", - говорится в сообщении.

Предприятие с целью ликвидации утечки было перегрузило жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, и засыпало пятна землей.

По указанному факту следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ.

экология Черкассы ГСЧС ЧП удобрение
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