В Черкассах разлилось 100 тысяч тонн азотного удобрения
В Черкассах из-за разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тысяч кубометров жидких азотных удобрений, произошла утечка.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области, пишет RegioNews.
По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тысяч тонн смеси", - говорится в сообщении.
Предприятие с целью ликвидации утечки было перегрузило жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, и засыпало пятна землей.
По указанному факту следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).
Напомним, СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ.