У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива
Це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра
Це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра
У Черкасах через розгерметизацію резервуара, в якому зберігалося близько 4 тисяч кубометрів рідких азотних добрив, стався витік.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Черкаської області, пише RegioNews.
За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться в повідомленні.
Підприємство з метою ліквідації витоку перевантажило рідке добриво з допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, і засипало плями землею.
За вказаним фактом слідчі почали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).
Нагадаємо, СБУ задокументувала несплату антидемпінгових мит на сотні мільйонів постачальниками міндобрив з РФ.
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