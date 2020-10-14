У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива

Це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра

Це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра

Фото: Нацполіція Черкаської області

У Черкасах через розгерметизацію резервуара, в якому зберігалося близько 4 тисяч кубометрів рідких азотних добрив, стався витік.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Черкаської області, пише RegioNews. За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться в повідомленні. Підприємство з метою ліквідації витоку перевантажило рідке добриво з допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, і засипало плями землею. За вказаним фактом слідчі почали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель). Нагадаємо, СБУ задокументувала несплату антидемпінгових мит на сотні мільйонів постачальниками міндобрив з РФ.

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