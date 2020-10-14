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У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива
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14 жовтня 2020, 17:12 14

У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива

14 жовтня 2020, 17:12 14
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Це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра
Це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра
Фото: Нацполіція Черкаської області
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У Черкасах через розгерметизацію резервуара, в якому зберігалося близько 4 тисяч кубометрів рідких азотних добрив, стався витік.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Черкаської області, пише RegioNews.

За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться в повідомленні.

Підприємство з метою ліквідації витоку перевантажило рідке добриво з допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, і засипало плями землею.

За вказаним фактом слідчі почали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

Нагадаємо, СБУ задокументувала несплату антидемпінгових мит на сотні мільйонів постачальниками міндобрив з РФ.

екологія Черкаси ДСНС НП добриво
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