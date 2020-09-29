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29 сентября 2020, 10:54 1

КСУ перенес заседание по рассмотрению закона о рынке земли: названа причина

29 сентября 2020, 10:54 1
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Это связано с невозможностью представителей президента принять участие в этом заседании
Это связано с невозможностью представителей президента принять участие в этом заседании
Рixabay
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Конституционный суд перенес заседание по рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли.

Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

Причиной отложения рассмотрения дела стали ходатайства представителей президента об их невозможности принять участие в этом заседании.

"Конституционный суд отложил рассмотрение дела о конституционности закона "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" в связи с ходатайствами представителя президента Украины в Конституционном суде Ф. Вениславського и уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Г. Лещенко об отложении рассмотрения дела из-за их невозможности принять участие в данном заседании", – сообщила Совгиря.

Напомним, накануне стало известно, что Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 29 сентября, должна была рассмотреть конституционность закона о рынке земли. Рассмотрение планировалось провести на открытой части пленарного заседания.

суд КСУ заседание рынок земли закон
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