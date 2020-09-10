На Киевщине двух СБУшников обвиняют в разглашении гостайны

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет

В Киевской области сообщено о подозрении двум сотрудникам Службы безопасности Украины по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области. "Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении двум сотрудникам Службы безопасности Украины по факту разглашения сведений, представляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, которое совершено группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 УК)", — говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к гостайне, с целью личного обогащения по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Напомним, 9 сентября в Киеве работники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство".

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