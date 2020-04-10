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Александра Василенко
журналист
10 апреля 2020, 16:59 20

"За жизнь боролись всю ночь”: как преодолевают коронавирус в Днепропетровской области

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10 апреля 2020, 16:59 20
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В Днепропетровской области медики всю ночь спасали женщину, инфицированную COVID-19. И-за пандемии коронавируса в регионе также начали закрываться больницы
Фото: Pixabay
В Днепропетровской области медики всю ночь спасали женщину, инфицированную COVID-19. И-за пандемии коронавируса в регионе также начали закрываться больницы

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

По состоянию на 10 апреля в Днепропетровской области известно о 52 больных коронавирусом. За сутки новых случаев инфицирования не обнаружено. По словам директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерия Сердюка, проверили 165 жителей, которые имеют подозрения на коронавирус. Результатов лабораторных ПЦР-исследований ожидают еще 16 человек.

Положительные результаты получили трое жителей Каменского, по одному – Павлограда и Петропавловки и сразу пять жителей Першотравенска.

В Першотравенске ситуация с инфицированием COVID-19 приближается к опасной. На въезде в город установили блокпост. А на днях председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что коронавирус распространился регионом из-за собрания верующих церкви "Новое поколение”.

9 апреля в областной клинической больнице им. И.И. Мечникова в Днепре горожанку госпитализировали с Першотравенска, больной атипичной пневмонией.

"Женщина доставлена из Першотравенска вчера в 18:40, на девятый день болезни с тяжелой дыхательной недостаточностью. Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее состояние. Диагноз "коронавирусная инфекции" подтвержден методом ПЦР в тот же день. Всю ночь в реанимации спасали жизни”, - сказал главный врач Днепропетровской ОКБ им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

Добавил, что в медучреждение доставили женщину с тяжелой вирусной пневмонией, которая 8 апреля родила здорового ребенка.

Тем временем Петропавловский центр первичной медико-санитарной помощи закрыли на карантин: у одной из медсестер заведения лабораторно подтвердили COVID-19. Женщине предложили сдать анализы потому, что ее дочь контактировала с COVID-положительным горожанином, с которым вместе училась в библейской школе Першотравенска. Результат оказался положительным, хотя болезнь у медработницы протекала бессимптомно, сообщает рetropavlivka.city.

Напомним, что по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

Как писали RegioNews ранее, в Днепропетровской области 9 апреля обнаружили 6 новых случаев инфицирования коронавирусом.


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