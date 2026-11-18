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Высший антикоррупционный суд 18 ноября объявил приговор бывшему главе Государственного агентства лесных ресурсов Украины и его супруге. Их признали виновными в вымогательстве и получении неправомерной выгоды на общую сумму 3,7 млн. долларов и 10,8 млн. евро

Об этом сообщили в САП, передает RegioNews .

Бывшему должностному лицу назначили 12 лет лишения свободы. Кроме того, его лишили права занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет и постановили конфисковать все принадлежащее ему имущество.

Его жену приговорили к 10 годам заключения. Она также не сможет занимать определенные должности в течение трех лет, а ее имущество подлежит конфискации.

Суд признал экспредседателя Гослесагентства виновным по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а его жену - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Кроме основного наказания, ВАКС применил специальную конфискацию до 1,2 млн. евро и 1,4 млн. долларов, размещенных на банковских счетах в Швейцарии. Также конфискации подлежит здание, оформленное на третье лицо.

Оба осужденных скрываются от правосудия, поэтому дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia — без присутствия обвиняемых.

До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меры пресечения в виде содержания под стражей.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Теперь он может передвигаться по всей Украине без отдельного разрешения судьи, прокурора или детектива.