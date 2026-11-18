Фото: ДТЭК

В Киеве заработал новый сервис от ДТЭК и Национальной платформы ОСМД, который должен ускорить реагирование на аварийные отключения электроэнергии в многоквартирных домах

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

После подачи заявки Национальная платформа ОСМД проверит информацию, при необходимости уточнит обстоятельства аварии и передаст обращение энергетикам. Подтвержденные заявки будут получать самый высокий приоритет при обработке.

Такой механизм должен помочь быстрее определять причину отсутствия электроэнергии — выяснять, произошла ли авария в сетях ДТЭК, возникла ли проблема непосредственно внутри дома.

Это позволит более оперативно привлекать специалистов, ответственных за устранение неисправности.

Как подать заявку на отсутствие света?

Для этого представителю дома необходимо:

Пройти проверку в Telegram-боте как представитель ОСМД, ЖСК или управляющей компании. По полученной ссылке присоединиться к закрытой группе Национальной платформы ОСМД. В ветке своего района нажать "Подать заявку" и ответить на вопросы чат-бота.

В ДТЭК также отметили, что сопровождение обращения не будет ограничиваться одним выездом аварийной бригады. Если для устранения неисправности потребуется больше времени или повторный выезд, специалист компании будет поддерживать связь с представителем дома и Национальной платформой ОСМД до восстановления электроснабжения.

Напомним, что в Украине 18 ноября продолжат действовать ограничение электроэнергии. Причина – последствия российских атак.