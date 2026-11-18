Фото: ГСЧС

Вечером 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками город Чугуев Харьковской области. Два дрона попали в девятиэтажный жилой дом, частично разрушив его конструкции и лестничную клетку между шестым и седьмым этажами

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, первое попадание пришлось на технический этаж многоэтажки. После этого на чердаке возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Второй беспилотник попал в лестничную клетку одного из подъездов между шестым и седьмым этажами. В результате удара частично разрушены конструкции здания.

Сначала сообщалось о двух раненых — 75-летней женщине и 60-летнем мужчине.

Мужчину госпитализировали. Впоследствии спасатели деблокировали из поврежденного дома еще одну пострадавшую — 77-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс и оказали необходимую помощь.

В общей сложности с верхних этажей дома спасли пятерых человек. Также в результате атаки повреждены два автомобиля.

По данным ГСЧС, из-за российских ударов возникли три очага пожаров, которые оперативно ликвидировали. На месте продолжают работу спасатели, медики и другие экстренные службы.

Напомним, что в селе Новые Петровцы Вышгородского района в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Вражеский беспилотник разрушил два жилых дома, после попадания возникли пожары.