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На Прикарпатье пятые сутки продолжаются поиски 32-летнего жителя Днепра, заблудившегося в горах близ озера Неистовое 13 ноября. Спасатели обследовали десятки гектаров леса и более 78 км горных маршрутов

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

С начала поисково-спасательной операции горные спасатели обследовали 61 гектар лесной местности и прошли 78,7 километра по горным тропам и лесным дорогам.

Кроме того, с помощью беспилотника с воздуха осмотрели еще 18 км территории. Пока поиски мужчины продолжаются.

В ГСЧС призывают туристов ответственно готовиться к походам в горы. Перед выходом необходимо проверять прогноз погоды, выбирать маршруты в соответствии с физической подготовкой и сообщать близким о направлении движения и ориентировочном времени возвращения.

Также спасатели советуют заранее установить мобильное приложение "Спасение в горах". С его помощью можно обратиться за помощью и передать свои координаты.

При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.

Напомним, что в Ивано-Франковской области спасатели разыскивают 31-летнего жителя Днепра, заблудившегося во время восхождения к озеру Несамовите.