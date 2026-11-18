Фото: ГСЧС

В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Вражеский беспилотник разрушил два жилых дома, после попадания возникли пожары

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Во время спасательной операции чрезвычайники спасли женщину, оказавшуюся под завалами после попадания российского БпЛА.

Еще два человека, в том числе ребенок, из-под обломков помогли вытащить местные жители.

Пожар на месте атаки уже ликвидирован.

В то же время аварийно-спасательные работы продолжаются: специалисты ГСЧС разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Напомним, что в Печерском районе Киева в результате попадания российского беспилотника в недостроенное здание пострадал 22-летний мужчина. Взрывная волна также повредила окна в расположенном рядом жилом доме.