Атака РФ на Киевщину: четверо пострадавших
В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Вражеский беспилотник разрушил два жилых дома, после попадания возникли пожары
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
Во время спасательной операции чрезвычайники спасли женщину, оказавшуюся под завалами после попадания российского БпЛА.
Еще два человека, в том числе ребенок, из-под обломков помогли вытащить местные жители.
Пожар на месте атаки уже ликвидирован.
В то же время аварийно-спасательные работы продолжаются: специалисты ГСЧС разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Напомним, что в Печерском районе Киева в результате попадания российского беспилотника в недостроенное здание пострадал 22-летний мужчина. Взрывная волна также повредила окна в расположенном рядом жилом доме.