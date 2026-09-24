На Житомирщине прямо в электричке пассажира ударили ножом в грудь

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 21:30 в вагоне электрички, которая ехала в Шепетовку. Между двумя пассажирами произошла ссора. Во время конфликта 66-летний житель Киевщины достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил оппонента в грудь. Знакомая потерпевшего вмешалась и вызвала помощь.

На станции потерпевшего осмотрели медики. Его госпитализировали. К счастью, жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровно произошел конфликт в троллейбусе. В результате инцидента травмировали контролера. Женщину ударили по голове.