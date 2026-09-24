На Буковині чоловік віддав гроші шахраям, сподіваючись на інвестиції

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На Буковині чоловік став жертвою шахрайства. Все почалось з пропозиції швидкого заробітку

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

21-річний аферист пообіцяв чоловіку швидкий заробіток та переконав його перерахувати гроші. Він запевняв, що той отримає гарантований прибуток. Потерпілий перерахував шахраю 26 тисяч гривень. Проте після отримання грошей зловмисник витратив їх на власний розсуд.

Найближчим часом аферист постане перед судом.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.