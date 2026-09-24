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24 сентября 2026, 18:35

В Херсонской области подозревают жительницу Каланчака в организации незаконных выборов президента РФ

24 сентября 2026, 18:35
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Фото: прокуратура Херсонской области
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55-летней жительнице Каланчака в Херсонской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина возглавила псевдоизбирательный участок во время проведения Россией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории области.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в конце 2023 года женщина добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями и возглавила так называемую "УИК № 165" в Каланчаке.

В период с декабря 2023 года по март 2024 года она вместе с другими членами псевдоизбирательной комиссии организовывала проведение незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Херсонщины.

Как утверждают правоохранители, подозреваемая подбирала членов комиссии и организовывала их работу, а также агитировала местных жителей участвовать в незаконном голосовании.

Кроме того, она организовала обустройство псевдоизбирательного участка в помещении местной школы, участвовала в учете и передаче бюллетеней.

Также, по данным следствия, женщина давала интервью пропагандистским медиа государства-агрессора, в которых рассказывала о проведении незаконных выборов.

Поскольку подозреваемая находится на временно оккупированной территории, о подозрении ей сообщили заочно.

Напомним, что Херсонская прокуратура сообщила жительнице области о подозрении. Оказалось, что она помогала оккупантам строить "русское образование" в украинских школах.

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