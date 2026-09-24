Жители Запорожья могут видеть в траве неизвестные предметы: что это такое

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Жители Запорожья и области сообщили о предметах, которые можно будет находить в лесополосах. Специалисты призывают людей не трогать специальные прелести

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Оказалось, что в Запорожье в сентябре-октябре состоится осенняя кампания по пероральной иммунизации диких животных против бешенства. Поэтому специалисты Госпродпотребслужбы будут разлагать специальные приманки с вакциной в лесополосах и пригородных зонах: площадь работ непосредственно в Запорожье составит 24 квадратных метра, по области – 539 квадратных метров.

Эти специальные приманки выглядят как небольшие коричневые брикеты с запахом мясокостной муки. Жителей призывают не трогать их, не разрушать и не перемещать, чтобы не отпугнуть диких животных человеческим запахом.

Напомним, ранее в Черниговской области двое фермеров нашли в поле ударный БПЛА и решили его разобрать. Оба погибли.