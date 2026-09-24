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24 сентября 2026, 17:55

Поставляли продукцию в РФ и платили "налоги" оккупантам: на Волыни задержали участницу группы

24 сентября 2026, 17:55
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На Волыни задержана 67-летняя участница организованной группы, обвиняемая в финансировании оккупационных структур на временно оккупированной территории Луганской области. Женщина три года находилась в розыске

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры правоохранители задержали ее при попытке въехать в Украину через территорию Беларуси. По данным следствия, женщина направлялась для оформления социальных выплат. В настоящее время она находится под стражей.

Задержанная работала главной бухгалтером машиностроительного предприятия в Брянке, которое специализировалось на производстве горно-шахтного оборудования. В 2015 году предприятие незаконно перерегистрировались в оккупационных органах, после чего оно продолжило работу на захваченной территории.

Продукцию предприятия поставляли в Россию, а в бюджет так называемой "ЛНР" платили "налоги" и "таможенные платежи".

По данным следствия, именно задержанная отвечала за перечисление средств в бюджет оккупационной группировки. В период с декабря 2016 года по январь 2020 года она обеспечила уплату более 3,8 млн российских рублей.

Кроме того, женщина была назначена директором одноименного предприятия, зарегистрированного на подконтрольной Украине территории. По версии следствия эту компанию использовали для легализации продукции, которую впоследствии незаконно поставляли в Россию.

В состав организованной группы, по данным правоохранителей, также входили владелец завода - бывший "депутат народного совета лнр" - и два руководителя предприятия.

В 2023 году всем участникам группы сообщили о подозрении по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, организованной группой. Обвиняемых объявили в розыск, а материалы уголовного производства находятся на рассмотрении суда.

После задержания на Волыни 67-летнюю женщину взяли под стражу. Дальнейшие процессуальные решения по нему будут приниматься в рамках уголовного производства.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

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