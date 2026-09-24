Два вражеских беспилотника с боевыми частями уничтожили в Ровенской области

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области взрывотехники полиции продолжают обезвреживать вражеские беспилотники и их обломки после массированных воздушных атак

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

На днях специалисты обнаружили на территории области два неразорванных БПЛА с боевыми частями и уничтожили их контролируемым подрывом.

Из-за угрозы детонации беспилотники уничтожили прямо на месте их обнаружения.

Кроме того, на территории Ровенской области регулярно находят обломки сбитых российских БпЛА.

Полицейские отмечают, что такие фрагменты могут содержать взрывоопасные элементы или острые металлические части, поэтому представляют опасность для людей.

Правоохранители призывают не приближаться к подозрительным предметам после воздушных атак, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать.

Напомним, что в Житомирской области полицейские взрывотехники обнаружили и обезвредили боевую часть российского беспилотника, которая не сдетонировала после недавних атак РФ на область.