Требовали до $5 тысяч и угрожали убийством: в Ровенской области участник группы получил 9 лет

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области суд вынес приговор 25-летнему жителю Дубровицы, который был участником организованной преступной группы. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за вымогание денег под предлогом погашения несуществующего долга

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным полиции, организовал схему 37-летний житель Волынской области, который на тот момент находился в Ровенском следственном изоляторе из-за разбоя. К преступной деятельности он привлек двух знакомых - 26- и 25-летнего мужчин, которые также находились в СИЗО.

Фигуранты подыскивали находившихся или попадавших в следственный изолятор людей, после чего требовали от них деньги якобы для погашения долга.

По данным правоохранителей, трем пострадавшим угрожали убийством их самих или их родственников. От них потребовали от 100 тысяч гривен до 5 тысяч долларов. Одного из потерпевших участники группы избили.

Правоохранители разоблачили деятельность группы до того, как злоумышленники смогли получить все заявленные суммы. Им удалось завладеть только частью средств.

Трем мужчинам следователи сообщили о подозрении, а по завершении досудебного расследования обвинительные материалы направили в суд.

Суд признал 25-летнего жителя Дубровицы виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Относительно организатора группы и его 26-летнего приспешника, жителя села Степань, судебные разбирательства продолжаются. Оба мужчины находятся в следственном изоляторе.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о схеме мошенников. Потенциальных жертв они ищут в Telegram.