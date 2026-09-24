Во Львове посреди улицы женщина избивала маленького сына

Фото: Нацполиция

Жители Львова стали распространять публикации в соцсетях о том, что женщина жестоко обращалась с маленьким ребенком посреди улицы. Правоохранители нашли эту женщину

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 сентября на территории Стрыйского парка во Львове. Там женщина очень жестоко обращалась с малолетним мальчиком, что привлекло внимание местных жителей.

Правоохранители обнаружили эту женщину. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Мальчик оказался ее 3-х летним образом. Правоохранители составили на мать административный протокол.

Она может получить наказание в виде штрафа от тридцати до шестидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до пятидесяти часов, или административный арест на срок от двух до десяти суток.

Напомним, ранее в Одесской области драка школьников закончилась больницей для ребенка. Мальчик был госпитализирован.