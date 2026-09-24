В Днепре взяли под стражу майора ТЦК из-за взяток за перевод в тыл

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В Днепре избрали меру пресечения майору районного ТЦК. Речь идет о деле взятки за перевод военного в тыл

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным следствия, в июле этого года офицер убедил военного, что может повлиять на его перевод в тыловое подразделение. За свою "помощь" он просил 1500 долларов.

Уже в сентябре офицер получил свою плату. Сразу после получения денег его задержали. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 266 240 гривен.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.