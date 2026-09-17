Українські військові накрили вогнем "окупантів на колесах"
Українські прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Військові накрили вогнем росіян, коли ті намагались тікати на квадроциклах
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Прикордонники підрозділу "Фенікс" тримають оборону на Донеччині. Українські захисники завдають росіянам постійні втрати та перерізають їхні логістичні шляхи.
"Противнику не допомагають ані укриття, ані спроби збити наші дрони стрілецькою зброєю, ані намагання втекти на квадроциклах. Будь-яка ціль, що вже потрапила в поле зору пілотів "Фенікса", перетворюється на уражену", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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