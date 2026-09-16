На Буковині жінка купила авто, якого не існувало

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До поліції звернулась 37-річна мівсцева жиетлька. Вона хотіла купити автомобіль через інтернет-оголошення. Проте після того, коли вона переслала продавцю 23 тисячі гривень передоплати, зв'язок обірвався.

"За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.