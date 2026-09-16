На Буковині жінка купила авто, якого не існувало
На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Поліція попереджає громадян про схему аферистів
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
До поліції звернулась 37-річна мівсцева жиетлька. Вона хотіла купити автомобіль через інтернет-оголошення. Проте після того, коли вона переслала продавцю 23 тисячі гривень передоплати, зв'язок обірвався.
"За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.