ВСУ атаковали российский Су-24

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.



Украинские военные атаковали российский Су-24, находившийся на территории оккупированного Крыма. В настоящее время степень повреждений уточняется.



Также в районе Донецка украинские военные нанесли удары по местам хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага. На Донетчине и Запорожье атаковали пункты управления беспилотников окупантов.



В Луганской области атаковали состав боеприпасов врага. Также известно о поражении базы хранения горючего врага в Луганской и Запорожье. Во временно оккупированном Крыму поразили посты технических средств разведки "Гненадер".

Напомним, ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.