ВСУ атаковали российский Су-24
Украинские военные подтвердили поражение российского Су-24. Также известно об атаке по другим объектам врага
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
Украинские военные атаковали российский Су-24, находившийся на территории оккупированного Крыма. В настоящее время степень повреждений уточняется.
Также в районе Донецка украинские военные нанесли удары по местам хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага. На Донетчине и Запорожье атаковали пункты управления беспилотников окупантов.
В Луганской области атаковали состав боеприпасов врага. Также известно о поражении базы хранения горючего врага в Луганской и Запорожье. Во временно оккупированном Крыму поразили посты технических средств разведки "Гненадер".
Напомним, ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.