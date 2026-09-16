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16 сентября 2026, 21:25

ВСУ атаковали российский Су-24

16 сентября 2026, 21:25
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Фото из открытых источников
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Украинские военные подтвердили поражение российского Су-24. Также известно об атаке по другим объектам врага

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные атаковали российский Су-24, находившийся на территории оккупированного Крыма. В настоящее время степень повреждений уточняется.

Также в районе Донецка украинские военные нанесли удары по местам хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага. На Донетчине и Запорожье атаковали пункты управления беспилотников окупантов.

В Луганской области атаковали состав боеприпасов врага. Также известно о поражении базы хранения горючего врага в Луганской и Запорожье. Во временно оккупированном Крыму поразили посты технических средств разведки "Гненадер".

Напомним, ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.

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