В Киеве от ранений, полученных во время атаки БпЛА, скончалась двухлетняя девочка
В Киеве количество пострадавших от атак 29 августа возросло до 5 человек, один ребенок погиб
Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и ГСЧС, передает RegioNews.
В Оболонском районе взрывной волной и обломками повреждены остекление кафе и отделка местного парка.
Двухлетняя девочка, получившая тяжелые ранения из-за падения БПЛА, скончалась в больнице.
Всего в городе пострадали пять человек: четырем из них медики оказали помощь на месте, а 18-летнюю девушку госпитализировали.
Кроме того, в Подольском районе в результате атаки возник пожар в нежилом здании на двух отдельных очагах, который спасатели полностью ликвидировали.
Напомним, в ночь и утром 29 августа российские войска атаковали Киев . Днем враг продолжил дроновую атаку на столицу.
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