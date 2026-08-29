Фото: ГСЧС

В Киеве количество пострадавших от атак 29 августа возросло до 5 человек, один ребенок погиб

Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и ГСЧС, передает RegioNews.

В Оболонском районе взрывной волной и обломками повреждены остекление кафе и отделка местного парка.

Двухлетняя девочка, получившая тяжелые ранения из-за падения БПЛА, скончалась в больнице.

Всего в городе пострадали пять человек: четырем из них медики оказали помощь на месте, а 18-летнюю девушку госпитализировали.

Кроме того, в Подольском районе в результате атаки возник пожар в нежилом здании на двух отдельных очагах, который спасатели полностью ликвидировали.

Напомним, в ночь и утром 29 августа российские войска атаковали Киев . Днем враг продолжил дроновую атаку на столицу.