Фото: полиция

Следователи объявили подозрение водителю автомобиля Iveco Daily 50C17, который совершил аварию с двумя погибшими в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парню инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Решается вопрос об избрании 20-летнему фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 13 августа около 18:00 на трассе недалеко от села Ярчевцы. Водитель Iveco Daily, двигаясь в сторону Тернополя, во время маневра выехал на левую полосу попутного движения и создал аварийную ситуацию. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с авто Peugeot Expert.

В результате аварии на месте погибли 14-летняя девушка и 69-летний мужчина из Volkswagen. Еще пять человек, в том числе трое детей, получили травмы. На сегодня двоих пострадавших уже выписали из больницы, самого младшего 6-летнего мальчика перевели из реанимации в хирургию.