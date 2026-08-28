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28 серпня 2026, 23:40

На Буковині BMW влетіла у вантажівку: водій загинув на місці

28 серпня 2026, 23:40
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 27 серпня між населеними пунктами Строїнці-Динівці Чернівецького району. На жаль, один із водіїв не вижив

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 49-річний водій ватажівки Volvo FН 440 не впорався з керуванням та зіткнувся з BMW X5, за кермом якого був 35-річний чоловік. Внавслідок ДТП водій BMW X5 від отриманих травм загинув на місці. Також його 31-річну пасажирку з травмами госпіталізували.

"Поліцейські затримали 49-річного кермувальника "Volvo FН 440" у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.

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