Фото: ГСЧС

Число раненых в результате атаки российских беспилотников на столицу возросло до 8 человек в течение дня 29 августа

Об этом сообщили мэр Виталий Кличко, передает RegioNews.

Трех пострадавших госпитализировали, остальные медики оказали помощь амбулаторно или непосредственно на месте.

Ситуация в городе остается напряженной: в Киеве снова объявлена воздушная тревога. В частности, в Подольском районе зафиксировано повторное попадание вражеского БПЛА в нежилое здание.

Жителей призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях и в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в больнице скончалась двухлетняя девочка, получившая тяжелые ранения из-за падения БПЛА, скончалась в больнице в Оболонском районе столицы.