В больнице умер 17-летний полтавец, который попал в ДТП: родные ищут свидетелей

Фото: Национальная полиция

17-летний полтавчанин, 24 августа попавший в ДТП на электросамокате на улице Александра Оксанченко, скончался в реанимации

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что врачи несколько дней боролись за жизнь юноши, однако полученные им тяжелые травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Авария произошла днем 24 августа напротив ЖК "Династия" на улице Александра Оксанченко, 6. По предварительной версии полиции, около 15:00 парень не справился с управлением двухколесным транспортом и упал.

В то же время родные погибшего предполагают, что юношу мог сбить неизвестный автомобиль, водитель которого после этого покинул место происшествия. Уличные камеры видеонаблюдения на этом участке в тот момент не работали, поэтому семья продолжает искать свидетелей трагедии.

Родные просят откликнуться тех, кто 24 августа проезжал по этому участку в промежутке с 15:20 до 15:30.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Прикарпатье 14-летний мотоциклист попал в ДТП. На закругленном участке дороги несовершеннолетний водитель не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся. Его 15-летний пассажир погиб на месте происшествия.