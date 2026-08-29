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29 августа 2026, 18:34

Детонация боеприпасов на Киевщине: повреждены 130 домов, четыре человека считаются пропавшими без вести

29 августа 2026, 18:34
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Фото: скриншот
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В Киевской области продолжаются аварийно-спасательные работы и следственные действия после российского удара и последующей детонации боеприпасов

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает RegioNews.

Полиция, СБУ и Офис Генпрокурора выясняют обстоятельства произошедшего и причины расположения склада с боеприпасами среди жилищного сектора. В рамках расследования уголовного дела о служебной халатности уже опрошены около 40 потерпевших и свидетелей, а вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Подтверждена гибель 37 человек, личности многих из них еще устанавливают. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Взрывами и пожаром повреждены около 130 домов на нескольких улицах.

Чрезвычайники до сих пор тушат очаги огня. Из опасной зоны эвакуировали около 400 человек. Также ночью спасли более 10 человек, заблокированных в подвалах.

На территории громады развернуты пункты помощи, где работают психологи, а также мобильные подразделения МВД и миграционной службы для восстановления утраченных документов.

Патрульные полицейские уже частично возобновили движение по трассе Киев – Житомир.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлечены силы и средства четырех регионов Украины.

Напомним, вечером 28 августа в результате попадания вражеского БпЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар, началась детонация.

Число жертв возросло до 37 человек, среди них – глава громады, погибший во время спасательной операции. 30 августа в Киевской области объявили День траура.

Президент прокомментировал ход ликвидации последствий российского удара и детонации боеприпасов в селе Мила Киевской области. Зеленский подчеркнул, что количество жертв не окончательно, поскольку разбор завалов на месте взрывов продолжается.

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